«دبي الصحية» تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات الطبية العليا

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» فتح باب التسجيل في برامج الدراسات الطبية العليا «الامتياز والإقامة والزمالة» في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتضم للمرة الأولى برنامجي الزمالة في «طب الكلى للأطفال وطب السكتة الدماغية»؛ بهدف توفير كوادر طبية عالية الكفاءة في التخصّصات الدقيقة وتعزيز جودة التعليم الصحي.

بهذه المناسبة، قال الدكتور سليمان العمران، عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «نحرص في (دبي الصحية) على توفير البرامج النوعية، التي تسهم في تعزيز قدرات وكفاءة الكوادر الطبية، في إطار خطتها الرامية إلى إعداد جيل متميز من المختصين في القطاع الصحي. تعكس هذه البرامج التزامنا بتوفير تعليم طبي عالي الجودة يتماشى مع أفضل المعايير العالمية».

وأوضح أن إجمالي عدد برامج الدراسات الطبية العليا، التي تقدمها الجامعة ارتفع ليصل إلى 41 برنامجاً في تخصصات مختلفة، من بينها 22 برنامج إقامة، و7 1 برنامجاً للزمالة، وبرنامجي امتياز، وتحظى كافة البرامج المقدمة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (البورد السعودي) والمعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي)، والمجلس العربي للتخصصات الصحية (البورد العربي).

وقالت الدكتورة رشا بوحميد، نائب عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «برنامجا الزمالة في طب الكلى للأطفال وطب السكتة الدماغية، يمثلان إضافة نوعية لبرامج الدراسات الطبية العليا التي تقدمها الجامعة، وتعكس التزام دبي الصحية بتوفير بيئة تعليمية متكاملة».

وأضافت: «تهدف (دبي الصحية) إلى توفير أكثر من 100 مقعد تدريبي سنوياً في برامج الدراسات الطبية العليا للأطباء في تخصصات مختلفة داخل الدولة وخارجها».