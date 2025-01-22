الخميس 23 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يطلع على خطط وبرامج «الداخلية» في رأس الخيمة

سعود القاسمي خلال استقبال خليفة الخييلي والوفد المرافق (وام)
23 يناير 2025 01:14

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا
كابادزه بديل كاتانيتش في أوزبكستان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من وزارة الداخلية برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية.
واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، على خطط وبرامج وزارة الداخلية واستراتيجيتها في المجالات الأمنية كافة في إمارة رأس الخيمة؛ الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية، وفق أعلى المعايير العالمية لترسيخ الأمن والأمان، وتعزيز مكانتها المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تعرف سموه على جهود الوزارة ومبادراتها الأمنية في إمارة رأس الخيمة الهادفة إلى تطوير العمل في المجالات الأمنية والشرطية، من خلال تبني أحدث وأفضل التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن والشعور بالأمان، وتهيئة بيئة آمنة تدعم المسيرة التنموية الشاملة للإمارة.
وثمَّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جهود وزارة الداخلية وإنجازاتها الأمنية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز منظومة العمل الشرطي، وتطوير المجالات الأمنية كافة في الدولة.
وأعرب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه وتوجيهاته المتواصلة لتطوير العمل الشرطي والأمني في الإمارة، والتي ساهمت في ترسيخ الأمن والأمان والاستقرار لدى جميع المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة رأس الخيمة.

سعود بن صقر
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
رأس الخيمة
وزارة الداخلية
حاكم رأس الخيمة
خليفة حارب الخييلي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
الرياضة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
اليوم 12:30
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
الرياضة
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
اليوم 12:27
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
الرياضة
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
اليوم 12:15
«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا
«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©