«محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» و«اليونيسيف» تعززان تعاونهما

دافوس (الاتحاد)

بحث معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مع كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والنتائج التي تحققت بعد مرور عام على تعهد مؤسسة المبادرات بتقديم نحو 30 مليون درهم «8.1 مليون دولار» كمساهمة في صندوق تغذية الطفل «CNF»، الذي تديره «اليونيسيف».

جاء ذلك خلال مشاركة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وجرى في اللقاء التأكيد على التزام مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، و(اليونيسيف)، بمعالجة أزمات تغذية الأطفال حول العالم، إضافة إلى استعراض خطط المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها مؤسسة المبادرات مع (اليونيسيف).

وقال معالي محمد القرقاوي: «يجسد تعاوننا مع (اليونيسيف) رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً في العالم، خاصة الأطفال وأسرهم، بما يضمن لهم شروط الحياة الكريمة».