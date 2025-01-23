"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الخميس، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 4.4 درجة مئوية على جبل جيس برأس الخيمة الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

"الوطني للأرصاد": أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم