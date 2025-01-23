الجمعة 24 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
23 يناير 2025 08:39

 كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الخميس، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

 

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 4.4 درجة مئوية على جبل جيس برأس الخيمة الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

أخبار ذات صلة
كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في غزة
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»

"الوطني للأرصاد": أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت وسط دمار شامل في جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في غزة
اليوم 01:06
انتهاكات الحوثي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»
اليوم 01:06
منزل مدمر في بلدة الناقورة جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب
اليوم 01:06
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوريا من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيداً في العالم
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©