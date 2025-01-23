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علوم الدار

حاكم أم القيوين يشهد حفل تخرج نجليه من جامعة سيتي لندن

حاكم أم القيوين خلال حفل تخرج نجليه بحضور حميد المعلا (وام)
23 يناير 2025 14:33

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، حفل تخرج نجليه الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، من جامعة سيتي لندن، حيث نالا درجة الماجستير بتقدير امتياز في تخصص الاقتصاد السياسي الدولي.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن سعادته البالغة بتخرج نجليه الشيخ صقر والشيخ حميد من جامعة سيتي لندن، مؤكداً أنهما مازالا في بداية الطريق وعليهما بذل المزيد من الجهد والمثابرة والمضي قدماً في التحصيل العلمي لخدمة الوطن.كما شهد الحفل معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، ومنصور عبد الله بالهول الفلاسي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين.

 

 

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