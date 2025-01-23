في دافوس ..أحمد بالهول الفلاسي: تكاتف الجهود الدولية ضرورة ملحة لاستكشاف الفضاء

شارك معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في اجتماع متعدد الأطراف تحت عنوان "الفضاء من أجل الجميع: تمكين الدول لتحقيق التقدم المشترك"، وذلك خلال مشاركة وفد الدولة، في الدورة الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس بسويسرا، والذي يستمر حتى 24 يناير الجاري تحت شعار "التعاون من أجل عصر ذكي".

وأكد معاليه خلال الاجتماع أنَّ قطاع الفضاء يشكل اليوم محركاً رئيسياً للتقدم العالمي والتنمية المستدامة وقال إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا كمجتمع دولي وفي ظل مبدأ الشمولية والتكامل، سنعمل معاً على ضمان مشاركة جميع الدول في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف معاليه أننا اليوم أمام فرصة استثنائية لتعزيز الشراكات الدولية في استكشاف الفضاء وبناء مستقبل مستدام ومستقر لجميع دول العالم من خلال تضافر الجهود وتكاتف الجميع للوصول إلى غدٍ أفضل للبشرية.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي : "إننا نؤمن، في دولة الإمارات، بأن التعاون وتبادل المعرفة والخبرات يشكلان الطريق لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا لتحقيق النهضة التنموية الشاملة، ونلتزم بمشاركة تجاربنا وخبراتنا مع الدول الناشئة في قطاع الفضاء لتمكينها من تطوير قدراتها وتسخير الإمكانيات الفضائية لدعم خططها التنموية".

شارك في الاجتماع، الذي تماشى مضمونه مع شعار دورة المنتدى لهذا العام، شخصيات دولية بارزة، بما في ذلك مسؤولون بقطاع الفضاء من بينهم يوزف آشباخرالمدير العام للوكالة الأوروبية والدكتور محمد بن سعود التميمي،الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، وويليام مارشال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "بلانيت لابس"، وهيروشي ياماكاوا،رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ومارتينا هيراياما وزيرة الدولة لشؤون التعليم والبحث العلمي في سويسرا وجيريمي يورجنزالمدير التنفيذي للمنتدى إلى جانب العديد من الأسماء البارزة من كبار المسؤولين في مجال الفضاء والتكنولوجيا.

كما حضر الاجتماع موتويوكي آراي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سينسبيكتيف من اليابان، وهاني أشقر، الشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط في برايس ووتر هاوس كوبرز، ودورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، وجون جيدمارك، الرئيس التنفيذي لشركة أسترانيس من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كام غفاريان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إكس-إنرجي، وماكس هاوت، الرئيس التنفيذي لشركة فاست، ودافا نيومان، مديرة مختبر" MIT"، وبونجينكوسي إيمانويل نزيماندي، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جنوب أفريقيا.

يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهات الفضائية الوطنية وتبادل الرؤى حول تطوير استراتيجيات فضائية فعالة ورعاية النظم البيئية الوطنية، وتحديد أولويات الأنشطة الفضائية ضمن الأجندات الوطنية بناءً على التحديات والدروس المستفادة.

وركز الاجتماع على تقديم التوجيه والدعم للجهات الفضائية الناشئة من خلال مبادرة مجموعة أدوات البرنامج الفضائي الوطني، إلى جانب مناقشة سبل تعظيم الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية من الأنشطة الفضائية عبر تطوير تطبيقات فعالة وأقل تكلفة.

تأتي مشاركة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ضمن وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات.

وتزخر أجندة مشاركة الدولة في المنتدى، بمجموعة متنوعة من الجلسات في مجالات مختلفة يتصدرها قطاعات الاقتصاد، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والشؤون التشريعية، والتطوير الحكومي، والتعليم، والبيئة والدبلوماسية، وغيرها.

وللعام الثالث على التوالي، تشارك دولة الإمارات بجناح خاص بالمنتدى تحت شعار "لا شيء مستحيل"، وبما يعكس الأهمية التي توليها الإمارات لهذا المحفل الدولي الهام، حيث تم تخصيص أجندة متميزة من الفعاليات المهمة ضمن الجناح الوطني، تواكب الزخم الكبير لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى، ويشارك فيها نخبة من المسؤولين ورؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب الدولية الناجحة والملهمة.