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«أمنية» تُحقّق حلم طفلة بزيارة «ديزني لاند باريس»

«أمنية» تُحقّق حلم طفلة بزيارة «ديزني لاند باريس»
23 يناير 2025 18:26

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» في تحقيق حلم الطفلة العنود البالغة من العمر 11 عاماً بزيارة ديزني لاند باريس المكان الذي تنبض فيه شخصياتها المُفضّلة بالحياة وتُطلق فيه العنان لخيالها.

والتقت الطفلة العنود بشخصيات ديزني المحبوبة، وشاهدت العروض الاحتفالية التي أبهرت مُخيلتها، وكانت اللحظة الأروع في رحلتها عناقها لشخصية «ميكي ماوس» وهو الحلمٌ الذي لطالما تمنّته وتحقّق أخيراً.

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وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لـ «تحقيق أمنية»، إن رحلة العنود إلى ديزني لاند باريس أكثر من مجرد تحقيق أمنية وكانت بمثابة تجربة أعادت الفرح لعائلتها وخلقت ذكريات تدوم مدى الحياة.

من جانبها شكرت والدة العنود المؤسسة على تحقيق أمنية طفلتها منوهة إلى أن الرحلة لم تكن مجرد عطلة عائلية عادية بل كانت فرصة للتقارب والمرح وخلق ذكريات لا تُنسى لدى العنود.

المصدر: وام
تحقيق أمنية
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