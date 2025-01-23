سيف بن زايد يلتقي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في أبوظبي، معالي الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب.

وتبادل سموه مع معالي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الحديث، خلال اللقاء، حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وآثارها على البيئة الأمنية للمنطقة العربية، وناقشا أبرز التحديات الأمنية، وأكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، لضمان مستقبل مشرق يسوده الأمان والاستقرار في ربوع الوطن العربي.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.