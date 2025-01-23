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علوم الدار

استخراج دعامة مهملة في حالب مريض منذ 5 سنوات

مستشفى تداوي
24 يناير 2025 01:02

دبي (الاتحاد)
نجح فريق طبي في مستشفى تداوي بدبي، في إنقاذ مريض كان يعاني وجود دعامة بالحالب مهملة ومنسية لمدة خمس سنوات، ما أدى إلى إصابته بآلام شديدة وصعوبة في التحكم بالبول، بعد انقسامها داخل جسده لثلاثة أجزاء.
وقال الدكتور عادل خليل، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة في المستشفى: «إن حالة المريض الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، تُعد حالة طبية نادرة ومعقدة، إذ وصل المستشفى يعاني ألماً مستمراً في الخاصرة اليسرى وسلساً بولياً، وبعد إجراء الفحوص الطبية، تبين وجود دعامة مهملة ومنقسمة في الحالب».

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وأضاف: «تبين أن المريض كان خضع لجراحة بالمنظار لعلاج حصوات الكلى قبل خمس سنوات في مستشفى آخر، وخلال تلك الجراحة تم تركيب دعامة حالب له، ولم يتم إخباره بضرورة إزالتها بعد فترة، ما أدى إلى بقائها وانقسامها بجسده لثلاثة أقسام مسببة آلاماً شديدة».
وتابع: «أظهرت الفحوص السريرية وصور الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي وجود جزء من الدعامة داخل حوض الكلى وبداية الحالب، وجزء في منتصف الحالب، وجزء ثالث في مجرى البول».
وأفاد الدكتور خليل بأن «فريق المسالك البولية بمستشفى تداوي أجرى جراحة بالمنظار للحالب، تم خلالها إزالة جميع أجزاء الدعامة المتكسرة وتنظيف التكلسات بنجاح، مع الحفاظ على وظائف الكلى وحماية الحالب من أي مضاعفات إضافية».
وأشار إلى أن المريض تعافى تماماً، واستعاد حياته الطبيعية، بعد خضوعه للعملية، التي أجريت له في الوقت المناسب قبل تفاقم حالته الصحية.

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