13 مشروعاً مبتكراً لـ«الإمارات الصحية»

دبي (الاتحاد)

تحت شعار «مستقبل الصحة الآن»، تستعد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتقديم واحدة من أكبر مشاركاتها في تاريخها بالنسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الحدث الأكبر في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، وفي ظل الزخم الذي تحظى به النسخة المرتقبة من المعرض، تسعى المؤسسة إلى إبراز مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية للابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على محور الأسرة، الذي يعكس التزامها بتعزيز صحة الأسرة والمجتمع، وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات أفراد الأسرة وتعزز جودة حياتهم، مستعرضة رؤيتها الاستراتيجية لمستقبل القطاع الصحي من خلال مشاريع نوعية وتجارب رائدة بالتعاون مع 23 شريكاً استراتيجياً.

وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لأولوياتها الوطنية من خلال مشاريع رائدة تُعنى بمستقبل التنمية في قطاع الرعاية الصحية، وقال سعادته: «تنسجم مشاركتنا هذا العام مع توجهات الدولة في مجال دعم ورعاية وتمكين الأسرة، تأكيداً على مكانة الأسرة كحجر الأساس لدعم مسيرة التنمية الوطنية».

وتستعرض منصة المؤسسة 19 مشروعاً مبتكراً يشكلون نماذج حية للتطورات التقنية والابتكارات الصحية في ستة محاور رئيسة، تشمل صحة الأسرة ورعاية المجتمع، والابتكار في الصحة النفسية، ومستقبل الرعاية الصحية، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وجودة الحياة، وضمن هذه المشاريع تنفرد المؤسسة بعرض 13 مشروعاً للمرة الأولى على المستويين الإقليمي والعالمي بالتعاون مع أهم الشركاء الاستراتيجيين.