415 متأهلاً يخوضون التصفيات النهائية في «رأس الخيمة للقرآن»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

انطلقت يوم أمس التصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي يشارك في هذه التصفيات 415 متسابقاً ومتسابقة ، يتنافسون جميعاً في فروع الجائزة المتنوعة، بحسب أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.

وقال الشحي: إن التصفيات تأهل لها 415 متسابقاً، منهم 230 من فئة الإناث، و185 من فئة الذكور، منوهاً بأنها فرصة جيدة وبيئة تنافسية مثالية.

من جانبه، قال أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، إن التصفيات النهائية شهدت تنظيماً جيداً وموفقاً، والتي حققتها لجان تحكيم متخصّصة خلقت أجواء إيجابية.