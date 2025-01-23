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علوم الدار

415 متأهلاً يخوضون التصفيات النهائية في «رأس الخيمة للقرآن»

415 متأهلاً يخوضون التصفيات النهائية في «رأس الخيمة للقرآن»
24 يناير 2025 00:59

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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انطلقت يوم أمس التصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي يشارك في هذه التصفيات 415 متسابقاً ومتسابقة ، يتنافسون جميعاً في فروع الجائزة المتنوعة، بحسب أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.
وقال الشحي: إن التصفيات تأهل لها 415 متسابقاً، منهم 230 من فئة الإناث، و185 من فئة الذكور، منوهاً بأنها فرصة جيدة وبيئة تنافسية مثالية.
من جانبه، قال أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، إن التصفيات النهائية شهدت تنظيماً جيداً وموفقاً، والتي حققتها لجان تحكيم متخصّصة خلقت أجواء إيجابية.

جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
الإمارات
جائزة رأس الخيمة للقرآن
رأس الخيمة
أحمد الشحي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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