منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المقناص ليس مجرد رياضة، بل هو إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله، مشيراً سموه إلى أن المقناص يعيدنا إلى زمن جميل يحمل قيماً أصيلة، غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «المقناص، ليس مجرد رياضة، بل هو إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله. هو مدرسة تعلمنا فيها معاني الصبر، التحدي، والاعتماد على النفس».

وأضاف سموه: «المقناص يعيدنا إلى زمن جميل يحمل قيماً أصيلة، غرسها فينا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.. لقد كان قدوتنا الأولى في ترسيخ هذا التراث في نفوسنا، واليوم، نسير على خطاه، نحافظ عليه، ونورثه لأبنائنا بكل فخر واعتزاز».