مهرجان «فخر الوطن» يحتفي بأبطال خط الدفاع الأول

رأس الخيمة (الاتحاد)

يحتفي مهرجان «فخر الوطن»، اليوم الجمعة، على شاطئ المُعيرض في رأس الخيمة، بأبطال خط الدفاع الأول، وتقدير جهودهم المبذولة لحماية المجتمع، وسيُقدّم المهرجان الذي يُقام على مدار 3 أيام متواصلة من 24 إلى 26 يناير الجاري، العديد من التجارب الرائعة والأنشطة الاحتفالية المُتميّزة التي تجذب أفراد الأسرة كافة، لقضاء أمتع الأوقات في أجواء آسرة.

ويحظى الجميع بتجارب مُمتعة من خلال المنصات التفاعلية، التي تشتمل على حديقة الامتنان، واحة العافية، منصّة الأبطال، سوق المأكولات، بالإضافة إلى منصّة أبطال المستقبل، التي تمّ تخصيصها لتمنح أطفال أبطال خط الدفاع الأول أوقاتاً مُتميّزة تدمج بين المتعة والتعلّم في الوقت ذاته.

ويتطلّع القائمون على المهرجان إلى أن يستمتع الجميع في هذا الحدث الاستثنائي المُتميّز، الذي تمّ تخصيصه لتكريم أبطال خط الدفاع الأول، الذين يحرصون على تقديم الغالي والنفيس لحماية مجتمع الإمارات. إنها مناسبة للتعبير عن شكرهم ودعمهم وإبراز التقدير الواجب لجهودهم.