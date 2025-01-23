«شرطة عجمان» تطلق حملة «سلامة المشاة»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الفرعية «سلامة المشاة» حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المروري لمستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصّصة لهم. وقال المقدم راشد خليفة بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: «إن الحملة التي ستستمر إلى نهاية مارس المقبل، جاءت لتعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق والحد من حوادث الدهس التي يتعرض لها عابرو الطرق والمشاة، وذلك من خلال توعية السائقين ومستخدمي الطرق بأهمية اتباع الإرشادات المرورية الخاصة بعبور المشاة، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، واحترام خطوط عبور المشاة، والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن، أو على الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي حوادث الدهس».

وأكد بن هندي حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على توعية المشاة بضرورة العبور الآمن من الأماكن المخصّصة لهم، واستخدام خطوط المشاة، والمعابر والجسور المخصّصة لهذا الغرض، لتفادي وقوع حوادث الدهس الخطيرة والحفاظ على سلامة الجميع. وأشار نائب مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن الحملة تسعى لتوعية السائقين بتفادي مسببات حوادث الدهس، ومن أهمها السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق، وعدم الانتباه والعبور من الأماكن غير المخصّصة لعبور المشاة.