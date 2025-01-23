«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث آفاق التعاون مع مجلس العلماء الإندونيسي

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، استقبلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وفداً رفيع المستوى من مجلس العلماء الإندونيسي برئاسة د. محمد فائز، رئيس المجلس. وكان في استقبال الوفد د. خليفة الظاهري، مدير الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية.

وبحث الجانبان، أثناء الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة في أبوظبي، فرص تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي انسجاماً مع رؤية الجامعة في توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات العلمية الرائدة عالمياً. كما تمت مناقشة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز الروابط بين المؤسستين، ومن بينها إطلاق دبلوم مشترك في التسامح والتعايش، وبرامج تدريبية متخصصة لدعم الجانب الإندونيسي في مجالات الفقه المالكي، والمواطنة، والسلم.

وأكد د. خليفة الظاهري أن هذه الشراكة تمثل محطة محورية في مسيرة الجامعة، مشيراً إلى أن التعاون الأكاديمي يعكس رؤية الإمارات القائمة على نشر قيم التسامح والسلام عالمياً. وأضاف: «نعمل على تصميم مبادرات تعليمية رائدة تسهم في بناء جسور ثقافية وعلمية بين الشعوب، مما يعزز العلوم الإنسانية ويعكس القيم المشتركة بين الثقافات».