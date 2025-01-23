انطلاق فعاليات معرض الذيد الزراعي 2025

الشارقة (الاتحاد)

شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، في مدينة الذيد بالشارقة، الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الثانية من معرض الذيد الزراعي - الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وينظم المعرض، الذي يستمر لأربعة أيام، مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، ويشهد مشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية وأكثر من 40 شركة عاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وعدد من المزارعين.

وشهد الافتتاح الرسمي للمعرض حضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن «معرض الذيد الزراعي»، بجانب كبرى المشاريع الزراعية والغذائية في إمارة الشارقة، تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تقديم كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع زراعية كبرى، والمساهمة الفاعلة في الترويج لتلك المنتجات، وهو ما ينعكس على تميز إمارة الشارقة كلاعب فاعل وحيوي في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن مشاريع إمارة الشارقة في عهد سموه تمثل قصة نجاح ونموذجاً وطنياً يعكس قدرتنا على إحداث تحوّل حقيقي في منظومة أمننا الغذائي، وسد احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية.