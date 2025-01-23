«صحة أبوظبي» ومنتدى الاقتصاد العالمي يعززان التحول الرقمي للنظم الصحية العالمية

دافوس (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، وفي إطار مشاركة وفد دولة الإمارات بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي، وذلك بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.

جاء ذلك أيضاً بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومن جانب المنتدى، ألويس تسفينغي، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعد مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وفي هذا السياق، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «تواجه اليوم العديد من النظم الصحية عالمياً تحديات تتعلق بمواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا، وعدم التكامل في الإجراءات والبيانات، الأمر الذي جعلنا في أبوظبي حريصين على تأسيس منظومة صحية ذكية ورائدة عالمياً، تتكامل جوانبها كافة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الواقعية، والتي تمكّننا من التنبؤ باحتياجات الصحة المتغيرة للسكان والتعامل معها. ونظراً إلى عدم اعتماد هذا النهج التقدمي على نطاق واسع حول العالم بعد، نتطلع في دائرة الصحة - أبوظبي من خلال هذه المبادرة إلى مشاركة المعرفة والخبرات وبناء القدرات، والتعاون مع شركائنا من رواد القطاع عالمياً للاستفادة من تجربة أبوظبي الرائدة، وسنستعرض خطة متكاملة».