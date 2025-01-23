لطيفة بنت محمد تناقش مع هيلدا شواب تعزيز الابتكار العالمي

دافوس (وام)

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هيلدا شواب، المؤسس المشارك- رئيسة مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك خلال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس. وأشادت سموها، خلال اللقاء، بالدور المحوري الذي قامت به رئيسة مؤسسة شواب، التي دعمت رواد الأعمال حول العالم لأكثر من عقدين، مؤكدة أن جهود المؤسسة في بناء شراكات عبر القطاعات المختلفة لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية تنسجم مع جهود الإمارات التنموية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التزام دولة الإمارات بإنشاء منظومات ملهمة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي والشمولية، وأعربت عن حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات والشخصيات العالمية الفاعلة، مثل هيلدا شواب، لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وإلهام التغيير الإيجابي، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدالة واستدامة.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات التي ألقت الضوء على العمل المشترك الهادف إلى دفع عجلة الابتكار العالمي، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق النمو الشامل من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية. وناقش اللقاء أوجه التكامل بين رؤية دولة الإمارات للقطاعات الثقافية والإبداعية، ورسالة مؤسسة شواب التي تسعى إلى تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين ليكونوا ضمن الأسس الرئيسية الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعاتهم.

ومن جانبها، قدمت هيلدا شواب رؤى مستمدة من خبرتها الواسعة في تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية وتمكين المجتمع من خلال حلول مبتكرة ملهمة. وركزت النقاشات على استراتيجيات دمج ريادة الأعمال الاجتماعية ضمن المبادرات الثقافية، وتعزيز دور الإبداع في معالجة التحديات العالمية مثل التحديات ذات الصلة بتكافؤ الفرص بين الجنسين، والتعليم، وتغير المناخ.