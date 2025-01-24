الأجواء الباردة ترفع أعداد قاصدي المخيمات الشتوية في رأس الخيمة

تشهد المخيمات الشتوية الممتدة على شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة رأس الخيمة عند المخرج 122، إقبالا متزايدا من الزوار الذين يقصدونها في مثل هذا الوقت من كل عام مع انخفاض درجات الحرارة، خصوصا في المناطق الصحراوية.

وتتمتع المخيمات الشتوية في إمارة رأس الخيمة بجاذبية سياحية تستند إلى حنين شريحة واسعة من سكان دولة الإمارات إلى زمن الماضي الجميل، والرغبة في العودة إلى أحضان الطبيعة والبعد عن المدن وضجيجها.

وتسهم المخيمات الشتوية في تعزيز حركة السياحة الداخلية، وتوفير مصدر دخل إضافي للأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة مثل المطاعم والمقاهي المتنقلة التي توفر خدماتها لمرتادي تلك المخيمات.

وأكدت دائرة بلدية رأس الخيمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على الأهمية الكبيرة لموسم التخييم الشتوي بالإمارة الذي يشهد إقبالا متزايدا عاما بعد عام، لافتة إلى جهودها في توفير مختلف وسائل الراحة والأمان لمرتادي المخيمات الشتوية بالإمارة.

وأوضحت البلدية أن اختيار موقع المخيمات الشتوية المؤقتة، في الموسم الحالي، جاء بعد دراسات شاملة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية، تضمن سهولة الوصول إليها من قبل أصحاب المخيمات وضيوفهم لضمان راحة الزوار، وتوفير عوامل الأمن والأمان والسلامة المجتمعية، مع الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.

وقبيل انطلاق موسم التخييم الشتوي، تتكاتف جهود مجموعة من الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة بهدف توفير أعلى درجات الأمان لمرتادي المخيمات الشتوية، ومنع أي نوع من التجاوزات الضارة بالبيئة.