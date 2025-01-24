السبت 25 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي قائد الحرس الوطني

سيف بن زايد يلتقي قائد الحرس الوطني
24 يناير 2025 15:58

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع اللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري، قائد الحرس الوطني.
وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، وفق منظومة شاملة تعزز مكتسبات الأمن وسبل الارتقاء بها، بما يحقق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لاستدامة الأمن والأمان.
كما جرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التنسيق والعمل المشترك؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتعزيز الوقاية والسلامة المجتمعية.

أخبار ذات صلة
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
الإمارات ترسل 25 سيارة إسعاف ومساعدات طبية إلى أنغولا
المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
وفاة لاعبة أثناء التدريب
الرياضة
وفاة لاعبة أثناء التدريب
اليوم 12:16
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
اليوم 11:59
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
الرياضة
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
اليوم 11:56
الإمارات ترسل 25 سيارة إسعاف ومساعدات طبية إلى أنغولا
علوم الدار
الإمارات ترسل 25 سيارة إسعاف ومساعدات طبية إلى أنغولا
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©