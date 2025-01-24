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علوم الدار

242 عمود إنارة في منطقة سمنان بالشارقة

242 عمود إنارة في منطقة سمنان بالشارقة
24 يناير 2025 19:06

الشارقة ( الاتحاد)
نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة منطقة سمنان، وفق أفضل المواصفات، حيث تم تركيب 242 عموداً ومصباح الإنارة الموفرة التي تعمل بنظام LED وتم تمديد كابلات بطول 23.696 كم، وتركيب 7 لوحات لتوزيع الإنارة وتشغيلها، وفقاً لنظام ومواعيد محددة.
وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات الإنارة في جميع المناطق، وفق خطة محددة، مشيراً إلى أن مشروع إنارة منطقة سمنان تم تنفيذه، خلال شهر، وساهم في تحقيق الأمن والسلامة لمرتادي الطرق، وإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

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