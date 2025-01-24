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علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية بنين ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية بنين ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
24 يناير 2025 20:10

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي أوشلجون أجادي باكاري، وزير خارجية جمهورية بنين.

ورحب سموه بمعالي وزير خارجية بنين، وبحثا، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك في عدة قطاعات، ومنها التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون المثمر مع جمهورية بنين وكافة الدول الأفريقية الصديقة، بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها.

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كما بحث سموه ومعالي أوشلجون أجادي باكاري، مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
بنين
وزير الخارجية
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