محمد بن راشد يشهد أمسية «فاشن فرايداي» بمضمار ميدان العالمي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، أمسية «فاشن فرايداي»، المقامة في مضمار «ميدان العالمي»، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات في كرنفال سباقات دبي، وسباقات الخيل بالإمارات والمنطقة، لما تتميز به من سباقات عالية المستوى تُصنف ضمن الفئات العالمية.

وشارك في الأمسية نخبة من أفضل خيول العالم التي تستعد لخوض النسخة 29 من كأس دبي العالمي المقرر انطلاقه في 5 أبريل المقبل، وشملت الأمسية تسعة أشواط من السباقات الفئوية بمشاركة 99 خيلاً تنافست على جوائز إجمالية تبلغ 10.53 مليون درهم.

وتصدر الحدث الشوط السادس «تحدي آل مكتوم» الفئة الأولى، الذي يُعد سباقاً تحضيرياً رئيسياً لكأس دبي العالمي على مسافة 2000 متر بالمضمار الرملي بجوائز تبلغ 3.68 مليون درهم، كما شارك في السباق مجموعة من الخيول المتميزة، أبرزها «كبيرخان» حامل اللقب.

وشهد الشوط السابع «سباق جبل حتا» الفئة الأولى تنافساً مثيراً، حيث يمثل محطة رئيسية لسباق «دبي تيرف» الفئة الأول.

وقد أقيم السباق على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية ويبلغ مجموع جوائزه 1.85 مليون درهم، وشملت الأمسية أيضاً سباقات من الفئتين الثانية والثالثة، مثل «الفهيدي فورت» لمسافة 1400 متر و«بلو بوينت سبرينت» للسرعة، بالإضافة إلى «فايربريك ستيكس» الفئة الثالثة، الذي شارك فيه الجواد لوريل ريفر «بطل كأس دبي العالمي» في نسخته الأخيرة 2024، كمحطة تحضيرية لمشاركته المقبلة في كأس دبي العالمي، وسباق «2000 جينيز الإمارات» للخيول الثلاثية الأعوام.

كما تضمن برنامج الأمسية سباقات مميزة مثل «الشندغة سبرينت» فئة 3 لمسافة 1200 متر، وسباق «الخيل تروفي» الممتد لمسافة 2810 أمتار، فيما افتتحت الأمسية بتحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة.

ومنذ انطلاقها في عام 2024، حققت أمسية «فاشن فرايداي» نجاحاً كبيراً، مستقطبة نخبة الخيول العالمية، ما عزز مكانة دبي مركزاً دولياً لتدريب الخيول خلال فصل الشتاء.