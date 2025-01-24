سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، أعادت سفارة دولة الإمارات في بيروت ممارسة مهامها بشكل رسمي.

وأكد عمر عبيد الشامسي وكيل وزارة الخارجية أن إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان.

وأشار إلى إن إعادة افتتاح السفارة يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويعزز من فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.