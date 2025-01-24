«أبوظبي للتنقل» يستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، متمثلة بمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، عن توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للطيران لاستضافة النسخة الرابعة والستين من المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية (IFATCA2025)، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبمشاركة واسعة من المنظمات الدولية والهيئات الحكومية والعديد من الشركات الرائدة في قطاع الطيران المدني، والذي من المقرّر أن يُقام في إمارة أبوظبي، في الفترة من 28 أبريل ولغاية 2 مايو 2025.

وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «تأتي استضافة أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية (IFATCA2025)، ضمن التزامنا بالتطوير المستمر للقطاع بأكمله عبر توطيد العلاقات مع مختلف الشركاء وخبراء الطيران الدوليين، وعلى نحوٍ يحافظ على مكتسبات نظم الملاحة الجوية العالمية ويدعم الارتقاء بمستويات أمنها وسلامتها».

ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، فضلاً عن العروض التقديمية من كبار الخبراء الدوليين في مجال الطيران، والتي سيتم خلالها استعراض أحدث التقنيات في مراقبة الحركة الجوية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه قطاع الطيران، وكيفية التعامل معها، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة. ويأتي هذا المؤتمر في وقتٍ تشهد فيه الإمارات تقدماً كبيراً في مجال البنية التحتية للطيران والنقل، كما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطيران المدني.