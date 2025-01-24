جامعة الإمارات تفوز بجائزة الامتثال السيبراني عن فئة التعليم

العين (الاتحاد)

فازت جامعة الإمارات العربية المتحدة بجائزة الامتثال السيبراني عن فئة التعليم، في مؤتمر القمة العالمية للحوكمة (GPRC Summit2025)، الذي اختتم أمس برعاية مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات في دبي. يأتي التكريم تقديراً لجهود الجامعة الوطنية في دعم وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق ريادة في حماية الأصول الرقمية، واستشراف مستقبل آمن ومزدهر للقطاعات الرقمية.

وأكدت الدكتورة مريم اليماحي، مدير قطاع تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، أن هذا الفوز يعكس التزام الجامعة بالابتكار التقني، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

وقالت إن حصول جامعة الإمارات على هذه الجائزة المرموقة، يعكس حرصها على تطبيق أعلى معايير الامتثال السيبراني؛ لحماية بنيتها الرقمية وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة مواصلة العمل لدعم الجهود الوطنية، وضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة تدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في الدولة.