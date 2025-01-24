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علوم الدار

«قبيلة الدروع» تنظِّم حفل زفاف جماعي لـ 22 مواطناً ومواطنة

جانب من العرسان خلال الحفل (من المصدر)
25 يناير 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)
شهدت مدينة العين الاحتفال بعرس جماعي ضم 22 شاباً وشابة من أبناء قبيلة الدروع تم تنظيمه بالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، وفقاً لمبادئ نموذج مِديم لأعراس النساء، الذي يعد إحدى الركائز الأربع الأساسية لمبادرة «مِديم»، في خطوة تعكس حرص أبناء الإمارات على المضي بنهج القيادة الرشيدة، ووعيهم بأهمية بدء حياة بناء الأسرة المديمة والمتباركة بشكل مستقر وفق أسس راسخة، وتمسكهم بالقيم والموروث الإماراتي الأصيل الذي يدعو إلى الترابط الاجتماعي. 
اشتمل الزفاف الجماعي على عرس للرجال تم تنظيمه أمس الجمعة، فيما تم تنظيم عرس النساء في صالة أعراس القوع بمدينة العين، وذلك بحضور أسر وعائلات الأزواج والزوجات المشاركين في العرس الذين احتفوا بزفاف أبنائهم في أجواء اتسمت بالرقي والأناقة والحرص على إظهار الفخر بموروث دولة الإمارات والعادات والتقاليد الأصيلة، حيث اتسمت تجهيزات القاعة العصرية برقيها وأناقتها.

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وتعليقاً على إقامة العرس الجماعي لأبناء وبنات قبيلة الدروع، قالت الدكتورة منى المنصوري، المدير التنفيذي لمبادرة «مِديم» في دائرة تنمية المجتمع: «نهنئ أبناء قبيلة الدروع بهذا الزفاف المبارك، ونشكرهم على التزامهم وحرصهم الكبير على تطبيق كافة مبادئ نموذج مِديم لأعراس النساء، حيث أقيم عرس النساء في الفترة المحددة ولم تتجاوز مدته الثلاث ساعات واقتصرت الضيافة على الفوالة الإماراتية، كما نشكر جميع الأزواج والزوجات المشاركين في هذا العرس الجماعي، الذي يجسد فهمهم العميق لقيمة الزواج كرحلة تُبنى على أسس صحيحة». وأضافت أن مبادرة «مديم» ومنذ إطلاقها ساهمت في تعزيز الوعي لدى الشباب وتكوين أسرة سعيدة ومستقرة، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الأسرة هي نواة المجتمع.
كما قال الدكتور هلال سعيد الدرعي، الذي ساهم في تنظيم العرس الجماعي بالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي: نشكر دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على إطلاق مبادرة «مِديم»، هذه المبادرة الاجتماعية المهمة والهادفة لتشجيع أبناء الوطن من الرجال والنساء على الزواج وتكوين الأسر السعيدة والمستقرة، وندعو كافة أبناء إمارة أبوظبي للاستفادة من هذه المبادرة، والالتزام بتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تيسير الزواج أمام الشباب، وإقامة عرس عصري أنيق مع المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، كما يسعدني تهنئة أبناء وبنات قبيلة الدروع على الزواج المبارك، وأشكرهم وأسرهم على مشاركتهم في هذا العرس الجماعي المميز. وأضاف الدرعي: أن الأعراس الجماعية وفرت حوالي 117.9 مليون درهم على الشباب و196 مليون درهم بشكل غير مباشر على المجتمع.

العين
الإمارات
العرس الجماعي
الأعراس الجماعية
دائرة تنمية المجتمع
منى المنصوري
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