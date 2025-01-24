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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحارثي في أبوظبي

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
25 يناير 2025 01:00

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد أحمد مبارك الحارثي، بمناسبة زفاف نجله زايد في منطقة الشامخة، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
وأعرب ذوو العرسان عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. تخلل حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
أبوظبي
الإمارات
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