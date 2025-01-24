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علوم الدار

ورش تعليمية وبيئية للطلاب في «مؤسسات محمد بن خالد»

ورش تعليمية وبيئية للطلاب في «مؤسسات محمد بن خالد»
25 يناير 2025 00:59

العين (وام)

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استقبلت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان مجموعة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ضمن برنامج تعليمي وثقافي شامل ومتنوع الأنشطة، اشتمل على فعاليات مبتكرة مصممة لتحقيق أهداف تعليمية وثقافية متنوعة ضمن توجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وحرصاً على تعزيز الوعي الثقافي والبيئي لدى الأجيال الناشئة.
تضمنت الفعاليات ورش عمل بيئية نظمها نادي الأجيال البيئي، ركزت على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث زار الطلاب واحات شما الخضراء في مقر المركز، وقاموا بزراعة الزهور وتعلموا أساسيات الزراعة المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، قُدمت ورشة «إبداع مستدام»، التي تهدف إلى تحويل الأشياء القديمة إلى جديدة ضمن برنامج شما محمد للتثقيف البيئي. 
وفي الجانب التراثي، شمل البرنامج ورشاً ضمن مشروع «مدرسة القهوة والسنع»، لتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة. تعكس هذه الأنشطة رؤية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في بناء جيل مثقف ومتمسك بقيمه الوطنية، كما تُجسد هذه المبادرة التزام مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بدعم التعليم وأهداف التنمية المستدامة.

مؤسسات محمد بن خالد
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
شما بنت محمد بن خالد
الإمارات
شما بنت محمد
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