بتوجيهات محمد بن راشد.. 3 طائرات تحمل مساعدات طبيّة عاجلة إلى غزة

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تُسيّر «دبي الإنسانية» ثلاث طائرات إغاثية محمّلة بمساعدات طبية حيوية إلى غزة عبر مطار العريش في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية هناك، وضمن الجهود المستمرة ورحلات الجسر الجوي الذي تُنفّذه دبي الإنسانية لدعم الأشقاء في غزة عبر جناح طيران دبي الملكي، تعزيزاً للاستجابة الإنسانية المتواصلة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»، الالتزام الثابت بدعم الأشقاء في غزة خلال هذه المرحلة الحرجة، قائلاً: «انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي الإنسانية تسخير إمكاناتها وحشد مواردها بالتعاون مع المجتمع الإنساني الدولي لإيصال المساعدات المُنقِذة للحياة إلى الفئات الأكثر حاجة. وتعمل دبي الإنسانية على تكثيف عمليات نقل الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية لمواجهة التحديات الصحية المتفاقمة على أرض الواقع. ونأمل أن يسهم وقف إطلاق النار في تدفق المساعدات إلى أهالي غزة بشكل مستمر وبدون عوائق، مما يُمكننا من تعزيز عملياتنا والوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة العاجلة».

وغادرت أولى الطائرات صباح أمس (الجمعة)، مُحمّلةً بـ67.9 طن متري من المستلزمات الصحية الأولية، التي تم تجهيزها من مخزون منظمة الصحة العالمية في دبي الإنسانية، مع استمرار الحاجة الملحّة لكل شحنة إغاثية نظراً لحالة البنية التحتية الصحية الهشة في غزة، إذ تُعدُّ الإمدادات الطبية المُرسلة ضرورية في حين لا يمكن تخزينها مسبقاً في ظل غياب مرافق التبريد الملائمة.

وقال روبرت بلانشارد، رئيس مركز الطوارئ الصحية العالمية التابع لمنظمة الصحة العالمية: «تعرب منظمة الصحة العالمية عن امتنانها لشراكتها مع دبي الإنسانية والدعم السخي المقدم من دولة الإمارات وحكومة دبي. فمن خلال تسليم إمدادات صحية طارئة بقيمة أكثر من 200 مليون دولار أميركي إلى أكثر من 140 دولة منذ 2018، يعد مركز الطوارئ الصحية العالمية التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يتخذ من الإمارات مقراً له، عنصراً حيوياً في حماية صحة الملايين من المحتاجين حول العالم».

وأضاف بلانشارد: «نقوم حالياً بتوصيل المزيد من الأدوية للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وبوتيرة أسرع من أي وقت مضى، على الرغم من أننا نتوقع زيادة بنسبة 30% في الطلب مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. لكن تركيزنا اليوم ينصب على تلبية الاحتياجات غير المسبوقة في غزة، حيث دُمّرت المنشآت الصحية، وفقد العديد من العاملين في منظمة الصحة العالمية حياتهم، ويوجد الآن نقص حاد في الأدوية الأساسية. وتأتي هذه الطائرة المتبرع بها من دولة الإمارات، والتي تحمل 68 طناً مترياً من الأدوية، لتدعم الاحتياجات العاجلة لــ95 ألف شخص لمدة 3 أشهر». وتابع: «تتضمن الشحنة مواد الرعاية الصحية الأولية الطارئة، التي تحتوي على أدوية أساسية لعلاج الأمراض التنفسية، وعلاج الالتهابات، وأدوية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والأنسولين، والعديد من الأدوية الأخرى الضرورية لحماية صحة الإنسان وإنقاذ الأرواح».

يُذكر أنه منذ اندلاع الأزمة قبل خمسة عشر شهراً، قامت «دبي الإنسانية» بإرسال أكثر من 1.068 طناً من المساعدات إلى أهالي غزة، عبر 23 طائرة وشحنة بحرية واحدة. وتم نقل هذه المساعدات الحيوية من مستودعات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تحتضنها دبي الإنسانية، باعتبارها أكبر مركز لوجستي إنساني في العالم.