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الإمارات ترسل 25 سيارة إسعاف ومساعدات طبية إلى أنغولا

الإمارات ترسل 25 سيارة إسعاف ومساعدات طبية إلى أنغولا
25 يناير 2025 11:44

 تواصل دولة الإمارات، دورها العالمي الرائد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو تعزيز القطاع الصحي في دول العالم المختلفة، حيث أرسلت الدولة 25 سيارة إسعاف ومعدات ومستلزمات صحية متنوعة إلى جمهورية أنغولا الصديقة.

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وتأتي هذه المساعدات الطبية ضمن حزمة المبادرة الإماراتية العالمية التي أعلن عنها سابقاً معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة رئيس اللجنة الاستشارية الصحية للتنمية الدولية، بدعم قطاع الصحة في إفريقيا بقيمة 220 مليون دولار أميركي، وذلك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»؛ إذ تركز المبادرة على تطوير الخدمات الصحية في قارة إفريقيا وبناء أنظمة صحية مستدامة تتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التحديات المناخية.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، على تنامي العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا الصديقة في شتى القطاعات، لا سيما قطاع الرعاية الصحية الذي يواجه تحديات كبيرة في قارة إفريقيا بسبب التحديات المناخية، وضعف البنية التحتية الطبية، الأمر الذي يستدعي التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وتقوية وتعزيز القطاع الصحي على وجه الخصوص.
وقال معاليه، إن القطاعات الصحية تشكل جزءاً مهماً من برامح المساعدات الإماراتية المقدمة للدول، وتعد أولوية في سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية لتحسين الواقع الصحي في المجتمعات الأكثر حاجة، والنهوض بمستويات الرعاية الطبية للفئات والشرائح المجتمعية المختلفة من الرجال والنساء والأطفال.
من جانبه أكد سعادة سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة دولة الإمارات التزاماتها الدولية تجاه تنمية المجتمعات وتلبية احتياجات الشعوب المحتاجة خاصة في قارة إفريقيا نظراً للتحديات المعاصرة بسبب تغيرات المناخ وضعف كفاءة وجودة القطاع الصحي، الأمر الذي يستلزم تعزيز آفاق التعاون الدولي في هذا القطاع على نحو متسارع ومستدام.

المصدر: وام
أنغولا
الإمارات
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