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علوم الدار

«الفارس الشهم 3».. 100 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 1442 طناً تدخل إلى قطاع غزة منذ بداية الهدنة

«الفارس الشهم 3».. 100 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 1442 طناً تدخل إلى قطاع غزة منذ بداية الهدنة
25 يناير 2025 16:09

عبرت خمس قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة، وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.
وتتألف القوافل من 100 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 1442 طناً من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، وطرود الإغاثة، وخيم الإيواء، والاحتياجات الضرورية الأخرى.
ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.
ويحرص الفريق على متابعة كافة التفاصيل الميدانية لضمان سرعة وكفاءة توزيع المساعدات على الأشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، صرّح السيد سلطان الكعبي، مسؤول المساعدات الإنسانية في عملية «الفارس الشهم 3»، قائلاً: «إن وقوف فرق العمل الإنساني ضمن عملية «الفارس الشهم 3» للإشراف على دخول هذه المواد داخل القطاع يأتي لضمان وصول هذه المواد لأكبر شريحة من المستفيدين داخل القطاع».
وتضاعف دولة الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى 160 قافلة، بإجمالي مساعدات إنسانية بلغت حوالي 31,026 طناً، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.

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