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بحضور حامد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات "مهرجان الحصن"

بحضور حامد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات "مهرجان الحصن"
25 يناير 2025 16:45

بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لـجهاز أبوظبي للاستثمار، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، "مهرجان الحصن" الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في دورته التاسعة تحت شعار "تعبير حي عن ثقافة أبوظبي"، وتستمر فعالياته من 25 يناير الجاري حتى 9 فبراير المقبل في منطقة الحصن، للاحتفاء بتراث أبوظبي النابض بالحياة وثقافتها الأصيلة.

كما زار المهرجان سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء؛ وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة؛ والفريق ركن متقاعد الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي؛ وعددٌ من الشيوخ وأنجالهم.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الفعاليات الثقافية والتراثية، لدورها المحوري في غرس قيم الإرث الثقافي الوطني في نفوس الأجيال الناشئة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية التي تعكس عراقة التقاليد الإماراتية؛ مشيراً سموّه إلى أهمية المهرجان الذي يشكّل فرصة لتعزيز التواصل بين الأجيال وحماية الإرث الثقافي الذي يعكس أصالة الهوية الوطنية ويُجسد القيم الإماراتية.

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والتقى سمو الشيوخ، خلال الزيارة، أعضاء اللجنة المُنظمة للمهرجان الذين استعرضوا أهمية هذا الحدث ودوره في الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات والاحتفاء به.

وتفقد سموّهم عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي يتضمنها برنامج نسخة هذا العام من المهرجان، والتي تحتفي بالعادات والتقاليد الأصيلة وتعكس أصالة وعراقة القيم التراثية الإماراتية.

يذكر أن مهرجان الحصن يُعد عنصراً أساسياً في الأجندة الثقافية لدولة الإمارات، وتحتضن نسخة هذا العام مجموعة من الفعاليات وعروض الأداء وورش العمل التي تحتفي بالهوية الوطنية وتستعرض مهارات الحرف التقليدية الإماراتية إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية التي تسلط الضوء على الجوانب التاريخية لأصالة الموروث الثقافي الإماراتي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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