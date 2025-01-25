تحت رعاية هزاع بن زايد.. «الشؤون الإسلامية» تنظِّم ملتقى «والنجم»

تحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة العين، تنظِّم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ملتقى «والنجم»، يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 في قلعة الجاهلي في مدينة العين، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في علوم الفلك والفضاء والدراسات الإسلامية.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتقدَّم بخالص الشكر والتقدير لسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته هذا الملتقى الذي يُقام تزامناً مع ذكرى الإسراء والمعراج، ويهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد الدينية لهذه المناسبة ومعانيها السامية وقيمها النبيلة.

وأكَّد الدرعي أنَّ الملتقى سيشهد مداخلات علمية وفكرية عميقة، حيث يتناول معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، تجربته أثناء رحلته إلى الفضاء والأبحاث والتجارب العلمية التي أجراها خلال مهمته، والتي تبيِّن عظمة الخالق سبحانه وتعالى.

ويقدِّم الدكتور نضال قسوم، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك وعلوم الفضاء في الجامعة الأميركية في الشارقة، لمحة عن أحدث ما توصَّل إليه علم الفلك في استكشاف الكون.

أمّا المهندس خلفان سلطان النعيمي، رئيس مركز الفلك الدولي، فيتناول في مشاركته جهود الدولة في مجال الفلك وعلوم الفضاء. وتستعرض الدكتورة نوف الشحي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بعض ما ورد في القرآن الكريم عن النجوم والإعجاز العلمي في ذِكرها، إضافةً إلى الوقوف على المسيرة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في علوم الفضاء منذ عهد الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، حتى اليوم.

يتخلَّل الملتقى عددٌ من الفقرات، منها تقديم قصيدة بعنوان «فن التغرودة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم» يلقيها الشاعر مرشان بن نعمان الكعبي، وعرض فيديو توثيقي عن جهود الهيئة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومبادرة تحفيظ سورة «النجم» لعدد من الأمهات، إضافةً إلى عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها للنجوم في سماء مدينة العين، في معرض الركن الفلكي المصاحِب للملتقى.

وفي ختام الملتقى، سيُكرَّم المشاركون والأمهات الحافظات.