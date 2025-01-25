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هزاع بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف خليفة هادف جوعان الظاهري

هزاع بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف خليفة هادف جوعان الظاهري
25 يناير 2025 20:07

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل استقبال أقامه معالي الدكتور هادف جوعان راشد الظاهري، بمناسبة زفاف نجله "خليفة"، على كريمة المرحوم عبدالله راشد عبدالله الظاهري.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في صالة الخبيصي للأفراح في مدينة العين، عدد من الشيوخ والمسؤولين، وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوين والمهنئين.

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كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه معالي الدكتور هادف جوعان راشد الظاهري، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة المرحوم عبدالله راشد عبدالله الظاهري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في قاعة الخبيصي للأفراح في مدينة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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