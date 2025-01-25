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بدعوة من حمدان بن زايد.. وفد من السفراء المعتمدين في الدولة يزور مهرجان الظفرة

بدعوة من حمدان بن زايد.. وفد من السفراء المعتمدين في الدولة يزور مهرجان الظفرة
25 يناير 2025 20:33

بدعوة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، قام وفد من السفراء المعتمدين لدى الدولة بزيارة عدد من المرافق والفعاليات التراثية والسياحية في منطقة الظفرة.
كان في استقبال الوفد، في مستهل زيارته لمهرجان الظفرة بدورته الـ 18، عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان. وتجول الوفد في ساحة شبوك الإبل المشاركة في مسابقة مزاينة الإبل وتعرف على معايير جمالها ونظم التحكيم المتبعة لاختيارها.

شملت جولة الوفد السوق الشعبي في مهرجان الظفرة الذي يضم عدداً من أجنحة الجهات المشاركة ومحلات الأسر المنتجة حيث يتم عرض المنتجات والمقتنيات التراثية من خلال المنصات التراثيّة لبيع منتجاتها في ساحة المهرجان للزوار.
يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة النسائية والألعاب الشعبية التي تبرز عمق وتنوع التراث الإماراتي بالتجارب الحية عن كيفية العيش في الماضي.

واستمع السفراء، خلال الزيارة، إلى شرح من المسؤولين في المهرجان عن أهداف هيئة أبوظبي للتراث، ودعم القيادة الرشيدة لمشاريع صون التراث والحفاظ عليه وتوعيه مختلف فئات المجتمع من خلال تنظيم المهرجانات التراثية وتطويرها وتمكين ملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، ودعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية، والتي جعلت من إمارة أبوظبي نموذجاً فريداً في مجال تنظيم المهرجانات التراثية والعمل على توسعتها وتنميتها وتطويرها من أجل صون الموروث لدولة الإمارات.

وشهد السفراء، خلال زيارتهم للمهرجان، مسابقة مزاينة الظفرة لجمال الخيول العربية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية في إطار دعم مربي ملاك الخيول، كما شاركوا في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

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وقال عبيد خلفان المزروعي إن مهرجان الظفرة يأتي في إطار رؤية إمارة أبوظبي للحفاظ على التراث وما يرتبط به من عادات والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، حيث شهد على مدار الدورات الماضية تطورات كبيرة ساهمت في دعم وتنمية منطقة الظفرة على وجه الخصوص، وتوسيع نطاق المهرجان ليشمل مزاينات الإبل في كلٍ من سويحان ورزين ومدينة زايد، إلى جانب المزاينة الرئيسية في موقع مهرجان الظفرة، لافتا إلى تطوير في مزاينات الإبل في كل عام، سواءً من حيث عدد الجوائز والمسابقات أو في عدد المشاركين ليكون مقصداً رئيسياً لملاك الإبل وعشاق الموروث الشعبي.

شملت جولة السفراء زيارة منتجع قصر السراب الذي منحهم معرفة مباشرة حول البيئة الصحراوية المحيطة بالمنتجع ونشاطات من وحي تراث المنطقة مثل الصيد بالصقور وركوب الهجن الذي يقع في صحراء الربع الخالي.

وثمن السفراء دعوة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وبما يوليه سموه من اهتمام ودعم كبيرين لمختلف الفعاليات التراثية في منطقة الظفرة وجهود دولة الإمارات في إحياء التراث والذي يرمز للأصالة والهوية الوطنية.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
سفراء
مهرجان الظفرة
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