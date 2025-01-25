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«الموروث» يعرض تاريخ شرطة أبوظبي ببطولة الشراع الدولية

«الموروث» يعرض تاريخ شرطة أبوظبي ببطولة الشراع الدولية
26 يناير 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي في الفعاليات المصاحبة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز والتي استضافها نادي أبوظبي للفروسية، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وتضمنت المشاركة عرض مجموعة من الصور التاريخية لشرطة أبوظبي والتي ركزت على التعريف بدور الشرطة في حفظ الأمن والأمان خلال مسيرتها منذ بداية تأسيسها في عام 1957.
وأكدت شرطة أبوظبي أهمية المحافظة على الموروث الشرطي والذي يعد جزءاً أصيلاً في تشكيل الهوية الوطنية، حيث أسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واعٍ يمتلك فكراً واعياً ويبرز سجلها في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.

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بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز
بطولة الشراع الدولية
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