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2040 مشاركة لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي في عام 2024

الفرقة الموسيقية (من المصدر)
26 يناير 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة بـ2040 فعالية خلال عام 2024 شملت مختلف المناسبات المجتمعية والرياضية والثقافية والمهرجانات والمعارض الدولية.
وأكد المقدم راشد خصيف الوحشي، رئيس قسم الموسيقى التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، اهتمام شرطة أبوظبي، وحرصها المستمر على رفد ودعم الفرقة الموسيقية بأفضل العناصر وأحدث الآلات والمعدات والبرامج الموسيقية المستخدمة عالمياً، لافتاً إلى أن أبرز مشاركات الفرقة تضمنت المشاركة في الاحتفالات بمناسبة عيد الاتحاد، ومهرجان الشيخ زايد بالوثبة وفعاليات ماراثون «أدنوك -أبوظبي»، والفعاليات المصاحبة ومعرض أبوظبي للصيد والفروسية 2024، ومهرجان قصر الحصن وقصر الوطن ومشاركة الهيئات الدبلوماسية والملحقيات العسكرية لاحتفالات الأعياد الوطنية للدولة الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت إلى الحرص على تطوير ورفع مستوى أداء الفرقة من جميع النواحي، من خلال البحث والاستقطاب لأفضل العناصر أو من الناحية الفنية في تقديم أفضل العروض، واختيار المقطوعات الموسيقية التي تتناسب مع المناسبات، موضحاً أن الفرقة تعد شريكاً أساسياً في نجاح المعارض والمهرجانات وعروضها دائماً تلبي رضا وإعجاب الجمهور.
وذكر أن الفرقة حصلت على العديد من شهادات الشكر والدروع التقديرية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة على مشاركاتها الموسيقية المتميزة والتي أبهجت الجماهير بمعزوفاتها المتنوعة بين الألحان الإماراتية والعربية والعالمية.

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