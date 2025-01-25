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علوم الدار

حديقة جديدة على شارع الشيخ راشد بن سعيد بأبوظبي

الحديقة الجديدة (تصوير: علي عبيدو)
26 يناير 2025 00:59

هالة الخياط (أبوظبي) 

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تنفذ دائرة البلديات والنقل، من خلال بلدية مدينة أبوظبي، حديقة جديدة في المنطقة المجاورة لمركز المشرف مول التجاري على شارع الشيخ راشد بن سعيد، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية في 31 مارس المقبل.
يأتي المشروع في إطار توجهات دائرة البلديات والنقل لتعزيز وتحسين نمط المعيشة، وبما يوفر للمجتمع أفضل الأماكن لممارسة الأنشطة والاستمتاع بالطبيعة.
وتلبي الحدائق العامة ومناطق الألعاب السكنية احتياجات الأطفال المختلفة، وتمنحهم تجارب من الترفيه واللعب واكتساب المهارات المختلفة في بيئة آمنة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
وتنفذ دائرة البلديات والنقل المشاريع الترفيهية في إطار الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، والتي تشمل عدداً من المشاريع المتعلقة بتوفير مرافق البنية التحتية، مثل مسارات المشاة والدراجات الهوائية، والأعمال التجميلية، والمرافق المجتمعية، مثل الملاعب الرياضية والمساجد، بما يتماشى مع رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة.
وتسعى الاستراتيجية إلى توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، حيث يتم تصميم المرافق العامة من الحدائق بمعايير عالمية، تعزز جودة حياة سكان المنطقة، ويتم تأهيلها بملاعب لمختلف الرياضات، مثل: بادل تنس، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وكرة القدم، وبمناطق ومعدات تمارين رياضية، وألعاب ومظلات، وأنظمة إنارة، ومقاعد الجلوس، وصب أرضيات صممت بشكل مطاطي وآمن للأطفال، بالإضافة إلى تصاميم الأرضيات على شكل تلال ومرتفعات صغيرة لممارسة رياضة التزلج، لجعل الحدائق مؤهلة من النواحي الرياضية والاجتماعية، وللقاء الأسر.
وتراعي الدائرة في مشاريعها الجديدة أن تكون مرافقها ذكية تراعي معايير الاستدامة، من خلال اعتمادها على أنظمة الري الذكية التي تتيح تنظيماً وتحكماً دقيقاً في إمدادات المياه بناءً على احتياجات النباتات والعوامل البيئية المتغيرة، وبما يحقق الحفاظ على استدامة بيئة الحدائق، ورفع وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية للحدائق، إلى جانب توفير بيانات لحظية متكاملة للحديقة، وتحسين السلامة وأمن الحدائق.

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