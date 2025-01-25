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علوم الدار

منافسات قوية في مزاينة الظفرة بمشاركة 100 خيل

ملاك مشاركون في المنافسة (وام)
26 يناير 2025 00:59

الظفرة (وام)

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شهدت مزاينة الظفرة لجمال الخيول العربية، التي أقيمت ظهر أمس، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي، منافسات مثيرة بين الخيول المشاركة للملاك والمربين من أبناء المنطقة.
وأقيمت المزاينة الأولى من نوعها، بمشاركة 100 خيل تعود لنحو 40 من المربين والملاك، ضمن مهرجان الظفرة بنسخته الـ 18، وهي ثمرة للتعاون المشترك بين هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، وفي إطار جهودهما للحفاظ على التراث الإماراتي، والعمل على استدامته.
وأحرزت «نوف ليوا» لعبدالله المنصوري، المركز الأول في فئة المهرات بعمر سنة، وحلت في المركز الثاني «أم الزينة» لمنصور سعيد المنصوري، وجاءت في المركز الثالث «غاند الهبوب» لأحمد سعيد المزروعي. واحتلت «ناو الهبوب» لأحمد سعيد الهاملي، المركز الأول في فئة المهرات بعمر 2 و3 سنوات، وجاءت في المركز الثاني «الأريام هايلمان» لمحمد عبيد المزروعي، فيما حلت ثالثة «اي ام خود» لزايد سعيد المزروعي.
وتصدرت «دي مشيرة» لمحمد سعيد المزروعي، فئة الأفراس بعمر 4 سنوات وما فوق، وجاءت في المركز الثاني «كوثر السيد» لمربط ليوا، وذهب المركز الثالث إلى «ضي السكب» لمنصور سعيد المزروعي. واعتلى «صفوان ليوا» لمربط ليوا، صدارة فئة الأمهار بعمر سنة، وتلاه في المركز الثاني «الأريام يوم» لعبدالله علي المنصوري، فيما حل ثالثاً «الأريام برواز» لمطر المنصوري.
وتصدر «شامخ الجاسر» لزايد المنصوري، فئة الأمهار بعمر 2 و3 سنوات، وحل في المركز الثاني «الأريام عرمرم» لمحمد راشد المنصوري، فيما حل في المركز الثالث «الأريام ربان» لعبيد أحمد الهاملي. واختتم الفعاليات، «ع ج امجد» لعلي سالم الهاملي، بتصدره للشوط الأخير المخصص لفئة الفحول بعمر 4 سنوات وما فوق، وذهب المركز الثاني إلى «ام منذر» لمنصور سعيد المزروعي، فيما حل في المركز الثالث «لندن الساد» لسيف علي المنصوري.
وشهد الفعاليات وشارك في تتويج الفائزين معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، كما شهد جانباً من الفعاليات عدد من السفراء المعتمدين.

مزاينة الظفرة
الظفرة
الإمارات
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مهرجان الظفرة
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