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علوم الدار

مشاركون في «دافوس 2025»: الإمارات سباقة في توظيف الذكاء الاصطناعي بالابتكارات الاجتماعية

بدر جعفر
26 يناير 2025 00:59

دافوس (الاتحاد)

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أشاد مشاركون في منتدى الاقتصاد العالمي 2025، بريادة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وما تقدمه من أنموذج ناجح وشريك في التقدم، حيث كانت من الدول الأولى التي تبنت استراتيجية مخصصة للذكاء الاصطناعي.
وأكد هؤلاء، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي والقطاع الاجتماعي: ضمان الاستمرارية في تأثير الابتكارات الذكية»، الدور البارز لدولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي في الابتكارات الاجتماعية، وتغير حياة الأفراد والمجتمعات.
وأشار بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، خلال الجلسة، إلى قدرة الذكاء الاصطناعي الهائلة على إحداث تغييرات جذرية، ملحاً على الحاجة إلى ضمان انتشار فوائد هذه الابتكارات بصورة عادلة تشمل جميع الفئات والمجتمعات والأفراد. 
وتوقع، خلال الجلسة التي شارك فيها قادة عالميون في الأعمال والعمل الخيري والسياسات، أن تخلق ثورة الذكاء الاصطناعي، مثلما فعلت الثورة الصناعية سابقاً، فِئتَين، إما فائزين أو خاسرين، مشيراً إلى أن غالبية استثمارات الذكاء الاصطناعي تتدفق اليوم بنسبة 90% إلى الشمال العالمي، رغم أن العديد من المبتكرين الاجتماعيين في الجنوب العالمي - حيث يقطن 85% من سكان العالم - يُقاسون شح الموارد ومصادر الدعم. 
وتطرقت الجلسة إلى الطرق التي يغير الذكاء الاصطناعي بها حياة الناس. ففي الإمارات العربية المتحدة مثلاً، أُنشئت منصة «عنايتي» التي توظف الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأزمات الصحية واتخاذ ما يلزم للوقاية منها. ورغم الاستثمارات الضخمة التي تُضَخ في الذكاء الاصطناعي، التي وصلت إلى 540 مليار دولار منذ 2016 عالمياً، لم تحصل المبادرات الاجتماعية سوى على 0.5% أو أقل حتى من هذه الاستثمارات.

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