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القطاع الخاص الإماراتي.. شريك عالمي في صنع النمو والابتكار

جانب من أبوظبي
26 يناير 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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«دافوس 2025» يرسخ ريادة الإمارات في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي

أكد القطاع الخاص في الإمارات من خلال مشاركة مجموعة من أكبر الشركات الإماراتية في اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي 2025، دوره الرائد في تحفيز النمو العالمي وإمكانياته الواعدة للمساهمة في رسم مسارات التعاون والشراكات العالمية البناءة.
وفيما تصدرت العديد من الشركات الإماراتية المشهد خلال فعاليات المنتدى مع بروزها ضمن قائمة أقوى وأغلى العلامات التجارية في العالم الصادرة عن براند فاينانس، والتي كان من أبرزها أدنوك وe& وطيران الإمارات، حظي كل من الشركة العالمية القابضة ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، باهتمام كبير للجهود الاستثنائية للشركتين في توثيق التعاون الدولي لتعزيز التجارة والاستثمار.
وناقشت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، والشركة العالمية القابضة، خلال مشاركتهما في المنتدى، آفاق التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وسبل توسيع أعمالهما واستثماراتهما حول العالم، انطلاقاً من الخبرات الكبيرة التي تمتلكانهما، ومن الدعم الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، عبر فتح آفاق جديدة أمامها لتنمية مشاريعها في الأسواق العالمية.
كما استعرضت كل من مجموعة موانئ دبي العالمية، والشركة العالمية القابضة، مع مسؤولين حكوميين دوليين وممثلي قطاعات اقتصادية من الدول المشاركة في «دافوس 2025»، رؤيتهما لبناء شراكات جديدة، والأسس التي تعتمدانهما في استثماراتهما طويلة الأجل، وقدراتهما على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، ومرونة التعامل مع المستجدات في مجالات عملهما.

دور عالمي  
وتمثل الشركة العالمية القابضة وموانئ دبي العالمية، والاستثمارات التابعة لهما عبر العالم، أذرعاً وطنية قوية، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الشامل، كما تعززان جسوراً مهمة عبر منصاتها اللوجستية والمالية والتجارية للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتسهيل حركة أعمالها وتدفق استثماراتها وتجارتها من وإلى الإمارات.
وتلعب مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دوراً حيوياً في تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة.
وتملك محفظة المجموعة عدة موانئ رئيسة من بينها ميناء جبل علي، الأكثر تطوراً في العالم وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر عشرة موانئ في العالم، إضافة إلى ميناء الحمرية الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، وميناء راشد الذي يعد وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل على 7 سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.
وتعد الشركة العالمية القابضة واحدة من أسرع الشركات القابضة نمواً في المنطقة، وتضم أكثر من 1000 كيان، مع قطاعات تشغيل دولية وعمليات استحواذ في 10 قطاعات أعمال رئيسية، هي العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات والتوزيع، والطاقة، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيع بالتجزئة والترفيه، ورأس المال، كما تركز الشركة على بناء نظام بيئي عالمي يعزز فرص النمو والتكنولوجيا والابتكار.

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