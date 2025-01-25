جامعة الشارقة تشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم بالمملكة المتحدة

لندن (وام)

شاركت جامعة الشارقة في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم (Bett) الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 20 وحتى 24 من يناير الحالي، ضمن الوفد الرسمي المشارك من إمارة الشارقة بتنسيق من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والذي ضم كذلك ممثلين من جامعات خورفكان وكلباء والذيد.

وقدمت جامعة الشارقة أحدث خدماتها الإلكترونية، وعرضت المحاور العامة لخطتها الاستراتيجية (2024 - 2030) في مجال التكنولوجيا التعليمية والتحول الرقمي.

وتعزز هذه المشاركة مكانة الجامعة في تبني وتنفيذ التطورات التكنولوجية المتقدمة من أجل جودة التعليم وتحفيز التفاعل بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.

وضم وفد الجامعة كلاً من الأستاذ الدكتور عباس عميرة عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، والدكتورة شريفة المرزوقي، مدير المركز الإعلامي.