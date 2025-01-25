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علوم الدار

نائب رئيس مجلس الدين الإسلامي في ماليزيا يزور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

خليفة الظاهري وأمير ناصر إبراهيم شاه والحضور في صورة جماعية (من المصدر)
26 يناير 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمقر الجامعة، سمو الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه، نائب رئيس مجلس الدين الإسلامي والجمارك الماليزية، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان فرص التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والخطط التنفيذية والمشاريع المرتقبة في هذا الصدد، وناقشا السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التنسيق والشراكة للاستفادة من تجربة الجامعة في مجال العلوم الإنسانية، خاصة المتعلقة بدعم أواصر التواصل الحضاري والإنساني بين شعوب العالم.
واطلع سمو الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه، نائب رئيس مجلس الدين الإسلامي والجمارك الماليزية، خلال زيارته لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تأصيل أسس الحوار الحضاري والتعايش المشترك بين الشعوب، وتعرّف على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية، ورؤيتها الاستراتيجية في نشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز القيم الإنسانية بصورة عامة.
وقال الدكتور خليفة الظاهري: إن زيارة سمو الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه، نائب رئيس مجلس الدين الإسلامي والجمارك الماليزية، تأتي في إطار التواصل العلمي والثقافي المستمر مع الجانب الماليزي، وضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها في الانفتاح على المجتمعات الإنسانية إقليمياً وعالمياً، وإيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات لجميع الشعوب، وتعزيز الروابط المشتركة معها وفي مقدمتها روابط الأخوة الإنسانية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش. وأكد أن الزيارة تعتبر استمراراً لتبادل الخبرات والمعارف والتواصل الحضاري مع الجانب الماليزي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز المشاريع المشتركة بين الجانبين.

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أبوظبي
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