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24 ورشة عمل في مسيرة «لنحيا» بالشارقة

ورش عمل للصغار والكبار في مسيرة «لنحيا»
25 يناير 2025 23:58

الشارقة (الاتحاد)
انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى ترسيخ الروح الإيجابية والتفاؤل، وتعزيز تفاعل المشاركين من جميع الفئات العمرية، تقدم مسيرة «لنحيا» الرابعة، 24 ورشة عمل، منها 15 ورشة للصغار، و9 ورش للكبار، على مدار 24 ساعة، في «الجامعة الأميركية في الشارقة».
وشهد، مساء اليوم السبت من نسخة العام الجاري من المسيرة، التي تنظمها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» بالتعاون مع «الجمعية الأميركية للسرطان»، تحت شعار «يستحق الحياة»، تقديم مجموعة متنوعة من ورش العمل، استهدفت صقل مواهب المشاركين، وتعزيز رؤيتهم الفنية وتقديرهم للفنون، في منطقتين منفصلتين مخصصتين لورش العمل، الأولى للكبار والثانية للصغار.

ورش عمل الصغار
بعد حفل الافتتاح وأولى الجولات، نظمت المسيرة عدة ورش عمل للأطفال، استهدفت إثراء مخيلة المشاركين الصغار وتنمية مواهبهم في مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل «الفنون والحرف اليدوية»، و«تجديل الشعر»، و«طلاء الأظافر»، و«الرسوم اللامعة»، و«الرسم على الوجه»، التي ساهمت في حصول المشاركين الصغار على تجربة إبداعية فريدة، تعرفوا فيها على جماليات الفنون المتنوعة.
ورش عمل الكبار
في الوقت نفسه، خصصت المسيرة عدة ورش عمل للمشاركين الكبار، أتاحت لهم فرصة استكشاف ملكاتهم الإبداعية، ورؤاهم الفنية، ومهاراتهم اليدوية في «صناعة الإكسسوارات»، و«رسم اللوحات الفنية»، و«الفسيفساء على العبوات الزجاجية»، وانهمك المشاركون بإنجاز أعمالهم الفنية مسترجعين ذكريات طفولتهم في أجواء من المرح والمتعة.

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وإلى جانب ورش العمل، يتضمن برنامج مسيرة «لنحيا» باقة متكاملة من الفعاليات، تشمل جولات حول المسار، وعروضاً للمواهب، ومسابقات مع جوائز، وعروضاً مسرحية وأدائية، وفعالية «فوانيس لنحيا»، وجلسة «العلاج بالصوت»، وجلسات «اليوغا»، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة العامة، ومنها شد الحبل، وسباق الأكياس، وكرة قدم الطاولة، وهوكي الطاولة.

الشارقة
مسيرة لنحيا
شرطة الشارقة
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