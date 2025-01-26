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علوم الدار

4.3 درجة أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

4.3 درجة أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات
26 يناير 2025 09:12

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 4.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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