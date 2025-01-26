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علوم الدار

شرطة دبي تنفذ حملة تدقيق على الوسائل البحرية والمطاعم العائمة

شرطة دبي تنفذ حملة تدقيق على الوسائل البحرية والمطاعم العائمة
26 يناير 2025 12:47

حرر مركز شرطة الموانئ مخالفات بحرية بحق 47 وسيلة بحرية وأنشطتها ومطعم عائم، خلال شهر ديسمبر الماضي، بإجمالي مخالفات بلغت 67 مخالفة بحرية، وذلك نتيجة تجاوزهم مدة التراخيص، وعدم اتباعهم لإجراءات السلامة البحرية الآمنة.


وقال العميد دكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن المركز نفذ حملة بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جرى خلالها التدقيق على 118 وسيلة بحرية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوعية مستخدمي الوسائل البحرية و تعزيز الأمن البحري والحفاظ على الملاحة البحرية، بما يضمن السلامة العامة والتزام الجميع بالقوانين والأنظمة البحرية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية بشكل فعال من قبل مستخدمي الوسائل البحرية على مختلف أنواعها.


وأضاف "تهدف هذه الحملات السنوية لتوعية مستخدمي الوسائل البحرية بالمقام الأول، والتأكد من وعي وإدراك المستخدمين ومالكي المطاعم العائمة للقوانين السارية حرصاً على سلامتهم وسلامة وسائلهم البحرية، إلى جانب تنظيم عملية استخدام تلك الوسائل في القطاع البحرية ورصد مخالفي القوانين في الوقت ذاته".
وأوضح أن المخالفات البحرية، تضمنت إقامة فعاليات من دون تراخيص، واستخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء ترخيصها وعدم تجديده،  وعدم الالتزام بإجراءات السلامة المُلزمة لآمان المستخدمين والبيئة البحرية، مشيراً إلى تسجيل المركز أيضا لعدد 26 بلاغ جنائي بشأن التجاوزات القانونية لمستخدمي الوسائل البحرية.

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وأكد العميد السويدي على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وعلى جاهزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن وعلى مدار 24 ساعة.
من جانبه، شدد الرائد سعيد خليفة المزروعي، رئيس قسم المناوبة العامة في مركز شرطة الموانىء، رئيس فريق الحملة، على ضرورة التزام جميع مالكي ومشغلي الوسائل البحرية بالقوانين المحلية وبروتوكولات السلامة المقررة. داعياً في الوقت ذاته كافة أفراد الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في حالة رصد أي مخالفات أو تجاوزات بحرية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الملاحة البحرية
دبي
شرطة دبي
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