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علوم الدار

إماراتي يشارك في بعثة جوية نفذت أول طيران دائري حول القارة القطبية الجنوبية

إماراتي يشارك في بعثة جوية نفذت أول طيران دائري حول القارة القطبية الجنوبية
26 يناير 2025 15:15

شارك المستكشف الإماراتي إبراهيم شرف الهاشمي، في بعثة جوية أكملت أول طيران دائري حول القارة القطبية الجنوبية باستخدام مروحيتين، وذلك خلال الفترة من 4 ديسمبر 2024 إلى 17 يناير 2025، في إنجاز غير مسبوق، ليكون أول إماراتي يشارك في هذه الرحلة التاريخية.

وانطلقت البعثة من "Union Glacier" وعادت إليه، قاطعة مسافة 19 ألفاً و50 كيلومتراً، في رحلة استغرقت أكثر من شهر، بعد تخطيط دقيق استمر سبع سنوات للتغلب على التحديات اللوجستية والظروف الجوية القاسية.

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وجرت الرحلة تحت قيادة المستكشف فريدريك بولسن، واستكشفت خلالها البعثة مناطق نائية من القارة الجليدية، وشهدت مناظر طبيعية خلابة شملت جبالاً جليدية عملاقة وأنهاراً متجمدة، وسط درجات حرارة متجمدة ورياح عاتية.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مجال الاستكشاف الجوي، ويعزز مشاركة الإماراتيين في المهام الاستكشافية العالمية، ويؤكد إمكانية تنفيذ رحلات جوية طويلة المدى في أقسى البيئات الطبيعية على وجه الأرض.

المصدر: وام
الإمارات
القارة القطبية الجنوبية
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