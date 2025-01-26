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«M42» تنظم جلسات حوارية ونقاشات طبية بمنصتها في «آراب هيلث 2025»

«M42» تنظم جلسات حوارية ونقاشات طبية بمنصتها في «آراب هيلث 2025»
26 يناير 2025 15:48

تنظم مجموعة «M42»، الطبية العالمية، خلال مشاركتها في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2025»، التي تنطلق غداً «الاثنين» بدبي، جلسات ريادة فكرية معتمدة للتعليم الطبي المستمر، مقدمة من «كليفلاند كلينك الولايات المتحدة»، وجلسات مع خبراء من «مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي» التي تعد جزءاً من «M42»، إلى جانب العديد من الجلسات الحوارية التفاعلية والنقاشات الطبية ضمن منصتها في الحدث.

تركز مجموعة «M42»، خلال هذا الحدث الطبي، على أربع ركائز تضم الطب الدقيق، والطب الوقائي، والطب التنبئي، والشراكات.

ويلقي حسن جاسم النويس، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «M42»، خلال اليوم الأول لـ «آراب هيلث 2025»، كلمة بعنوان «القضية الملحة للوقاية في عالم اليوم»، فيما يسلط كل من ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمنصة الرعاية العالمية للمرضى، والدكتور فهد المرزوقي، المدير التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة، وكريم شاهين، المدير التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في «M42»، الضوء على مسيرة المجموعة ونجاحاتها.

ويساهم برنامج «M42» خلال الحدث في استكشاف طيف واسع من المواضيع التي تدور حول ركائز طبية حيوية تضم علم الجينوم، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأجهزة القابلة للارتداء، والصحة الإنجابية للنساء، والسمنة، وزراعة الأعضاء، ومرض الكلى، وحلول الصحة الرقمية، والتجارب السريرية، وطول العمر.

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وبالتعاون مع شركة «إنفورما» - الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض الصحة العربي - يقدم «كليفلاند كلينك الولايات المتحدة» اعتماد التعليم الطبي المستمر للعديد من المؤتمرات خلال «آراب هيلث 2025».

وأكد الدكتور جورج باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، التزام المستشفى بتقديم الرعاية المتطورة وعالمية المستوى، مع الاستمرار بتطوير التعليم الطبي، والبحوث، والابتكار، لافتاً إلى أن الابتكار ومواصلة تطوير منهجيات سباقة وتقنيات متقدمة ترسي معايير جديدة في الرعاية الصحية العالمية.

وقال: إن «آراب هيلث 2025» يأتي كل عام ليمنحنا فرصة ثمينة لمشاركة خبراتنا في مجال الابتكار، وتمكين ممتهني الرعاية الصحية من الارتقاء بمستويات تقديم الرعاية حول العالم.

المصدر: وام
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