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علوم الدار

الإمارات تدين بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر

الإمارات تدين بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر
26 يناير 2025 15:52

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بغرب السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، على موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

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ودعا معاليه جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS»، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وعبر معاليه عن تعازيه ومواساته للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
الإمارات
السعودية
المملكة العربية السعودية
السودان
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